Депутаты Беларуси и России встретятся в декабре в Брянске

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Следующее заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в декабре в Брянске, сообщил в начале 52-й сессии ПС спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Заседание 52-ой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России проходит в четверг в Минске.

"Заседание впервые в Минске, это очень ответственно. И спасибо коллегам за гостеприимство", — отметил Володин в начале встречи парламентариев.

Как сообщил спикер Госдумы России, следующее заседание ПС пройдет в декабре этого года в Брянске — не только потому, что этот регион граничит с Беларусью, но и учитывая большое число общих проектов.

Парламентарии уже обсудили вопросы новых форм и подходов в работе — "чтобы не стоять на месте".

В ходе сессии в Минске депутаты двух стран обсудят приоритетные направления Союзного государства, сближение законодательства государств, повышение эффективности реализации программ Союзного государства и иные вопросы.