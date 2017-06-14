ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты Беларуси и России встретятся в декабре в Брянске

15.06.2017 08:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Следующее заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в декабре в Брянске, сообщил в начале 52-й сессии ПС спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Заседание 52-ой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России проходит в четверг в Минске.

"Заседание впервые в Минске, это очень ответственно. И спасибо коллегам за гостеприимство", — отметил Володин в начале встречи парламентариев.

Как сообщил спикер Госдумы России, следующее заседание ПС пройдет в декабре этого года в Брянске — не только потому, что этот регион граничит с Беларусью, но и учитывая большое число общих проектов.

Парламентарии уже обсудили вопросы новых форм и подходов в работе — "чтобы не стоять на месте".

В ходе сессии в Минске депутаты двух стран обсудят приоритетные направления Союзного государства, сближение законодательства государств, повышение эффективности реализации программ Союзного государства и иные вопросы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые парламентарии Беларуси и России собрались для обсуждения в белорусской столице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко назвал "всепогодной" дружбу Минска и Пекина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика