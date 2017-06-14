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Депутаты Беларуси и России встретятся в декабре в Брянске
15.06.2017 08:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Следующее заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в декабре в Брянске, сообщил в начале 52-й сессии ПС спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Заседание 52-ой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России проходит в четверг в Минске.
"Заседание впервые в Минске, это очень ответственно. И спасибо коллегам за гостеприимство", — отметил Володин в начале встречи парламентариев.
Как сообщил спикер Госдумы России, следующее заседание ПС пройдет в декабре этого года в Брянске — не только потому, что этот регион граничит с Беларусью, но и учитывая большое число общих проектов.
Парламентарии уже обсудили вопросы новых форм и подходов в работе — "чтобы не стоять на месте".
В ходе сессии в Минске депутаты двух стран обсудят приоритетные направления Союзного государства, сближение законодательства государств, повышение эффективности реализации программ Союзного государства и иные вопросы.
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Впервые парламентарии Беларуси и России собрались для обсуждения в белорусской столице.
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