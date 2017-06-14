МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Благодарен, что судьба предоставила возможность иметь такого друга, который искренне и с нескрываемой симпатией относится к Беларуси. Наша личная дружба и дружба наших стран крепка и "всепогодна", — сказал белорусский лидер в своем поздравлении.



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Он отметил, что под руководством Си Цзиньпина КНР уверенно идет к осуществлению "китайской мечты" о возрождении нации, а также формирует новый облик великой державы. По словам Лукашенко, этому способствует и концепция "Один пояс и один путь", предложенная Китаем всему миру.

Белорусский лидер добавил, что остается под впечатлением от Форума данной инициативы , который в мае прошел в Пекине. "Идеи, озвученные вами в программной речи на его открытии, обретают конкретный смысл и наполнение в планах двустороннего белорусско-китайского сотрудничества", — сказал Лукашенко.

Глава государства также пожелал главе КНР здоровья, счастья и долгих лет созидательного труда на благо своей родины и китайского народа.

Си Цзиньпин отмечает в четверг 63-летие. Уроженец китайской провинции Шэньси начал партийную карьеру с 11 лет, вступив в Компартию и став секретарем деревенской парторганизации. Позже будущий глава КНР занимал ряд руководящих постов постов в партийной иерархии, с 15 ноября 2012 года — Генсек ЦК Компартии Китая, с 14 марта 2013 года — председатель КНР.