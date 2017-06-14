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Володин: Союзному государству нужны новые формы работы

15.06.2017 11:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Парламентскому собранию союза Беларуси и России необходимо использовать новые форматы работы для блага жителей обеих стран, заявил в четверг по итогам очередной сессии ПС в Минске председатель собрания, спикер госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин: Союзному государству нужны новые формы работы
© Sputnik / Виктор Толочко
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52 сессия Парламентского собрания союза Беларуси и России состоялась в четверг в Минске. Многие вопросы парламентарии проработали уже в среду, а предшествовала этому работа профильных комиссий.

"Нам нужно использовать новые формы работы и наполнять содержанием, которое соответствует запросам людей", — заявил Володин.

По словам спикера госдумы РФ, на следующей сессии ПС, которая пройдет в Брянске в декабре этого года, будут проведены слушания по наиболее актуальным вопросам. "Это — гормонизация законодательства в сфере защиты прав граждан и другие вопросы", — пояснил парламентарий.

В декабре также будут приняты решения по бюджету Союзного государства на 2018 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава парламентского собрания Беларуси и России подчеркнул: проекты объединения должны соответствовать запросам граждан обеих стран

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