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Володин: Союзному государству нужны новые формы работы
15.06.2017 11:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Парламентскому собранию союза Беларуси и России необходимо использовать новые форматы работы для блага жителей обеих стран, заявил в четверг по итогам очередной сессии ПС в Минске председатель собрания, спикер госдумы РФ Вячеслав Володин.
© Sputnik / Виктор Толочко
52 сессия Парламентского собрания союза Беларуси и России состоялась в четверг в Минске. Многие вопросы парламентарии проработали уже в среду, а предшествовала этому работа профильных комиссий.
"Нам нужно использовать новые формы работы и наполнять содержанием, которое соответствует запросам людей", — заявил Володин.
По словам спикера госдумы РФ, на следующей сессии ПС, которая пройдет в Брянске в декабре этого года, будут проведены слушания по наиболее актуальным вопросам. "Это — гормонизация законодательства в сфере защиты прав граждан и другие вопросы", — пояснил парламентарий.
В декабре также будут приняты решения по бюджету Союзного государства на 2018 год.
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Глава парламентского собрания Беларуси и России подчеркнул: проекты объединения должны соответствовать запросам граждан обеих стран
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