|
Лукашенко против новых форматов урегулирования конфликта в Донбассе
15.06.2017 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает нецелесообразным вводить новые форматы переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — Sputnik) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".
"Минские соглашения, к сожалению, не в полном объеме реализуются. И, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.
По его словам, звучат мнения, что "можно и без минского формата обойтись, можно найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта".
"Можно, конечно, начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать", — сказал Лукашенко.
Между тем, ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей в
По словам министра, сегодня нет того желаемого результата переговоров, который должен был быть, и договоренности сводятся к упрекам друг друга.
"Все-таки надо всем заинтересованным сторонам искренне договориться о том, что эти соглашения должны выполняться, и искренне их выполнять", — сказал Макей.
Такого же мнения придерживается и посол России в Беларуси Александр Суриков, который в
В то же время дипломат отметил, что "сейчас все более понятно, что за рамками переговорного процесса должны состояться экспертные консультации другого уровня".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские соглашения реализуются, хотя и не в полном объеме, сейчас они подвергаются нападкам со стороны тех государств, которые должны были бы присоединиться к...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии