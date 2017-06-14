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Лукашенко против новых форматов урегулирования конфликта в Донбассе

15.06.2017 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает нецелесообразным вводить новые форматы переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Лукашенко против новых форматов урегулирования конфликта в Донбассе
© Sputnik / Виктор Толочко
Контактная группа по Донбассу: обсудили минные поля и разведение сил

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — Sputnik) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

"Минские соглашения, к сожалению, не в полном объеме реализуются. И, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

По его словам, звучат мнения, что "можно и без минского формата обойтись, можно найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта".

"Можно, конечно, начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать", — сказал Лукашенко.

Между тем, ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik заявил, что формат контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины может быть изменен, если это необходимо для результата ее работы, однако отказываться от Минской площадки и минского формата переговоров нецелесообразно.

По словам министра, сегодня нет того желаемого результата переговоров, который должен был быть, и договоренности сводятся к упрекам друг друга.

"Все-таки надо всем заинтересованным сторонам искренне договориться о том, что эти соглашения должны выполняться, и искренне их выполнять", — сказал Макей.

Такого же мнения придерживается и посол России в Беларуси Александр Суриков, который в эксклюзивном интервью Sputnik назвал: эффективными идущие в Минске переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на юго-востоке Украины и высказался против смены площадки.

В то же время дипломат отметил, что "сейчас все более понятно, что за рамками переговорного процесса должны состояться экспертные консультации другого уровня".  

 
Теги: Минск
 
 
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