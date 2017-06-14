Рапота перечислил проблемные вопросы Союзного государства

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Механизмы взаимодействия Беларуси и Росси по ряду вопросов до конца не отработаны, заявил в четверг в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

51 сессия Парламентского собрания союза Беларуси и России прошла в четверг в Минске: парламентарии обсудили будущее Союзного государства, общие проекты, сближения законодательств и многие проблемные вопросы.

"По ряду вопросов не до конца отработаны механизмы взаимодействия сторон. Не решен вопрос прослеживаемости перемещения подконтрольных товаров на территории Беларуси и России. А это, как минимум, означает отсутствие единой или хотя бы интегрированной информационной системы. Не до конца отработаны механизмы взаимодействия госорганов, контролирующих качество продуктов", — сказал Рапота.

Госсекретарь СГ отметил, что вопрос допуска белорусских сельскохозяйственых продуктов на российский рынок "вызывает особую озабоченность и споры".

"При этом стабильно в структуре белорусских поставок в Россию ведущее место занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 35%. Более того, последние три года, несмотря на кипящие страсти, уровень поставок сельскохозяйственной продукции в Россию сохраняется на неизменно высоком уровне", — добавил госсекретарь.

Весной этого года Россельхознадзор закрыл для поставок в РФ и поставил под усиленный лабораторный контроль ряд белорусских молокозаводов. Под эмбарго ведомства попадает целый ряд белорусских предприятий. В то же время, в Беларуси звучало предложение возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Алексея Данкверта.

После введения Россией продовольственного эмбарго с лета 2015 года вся продукция, поступающая из стран санкционного списка, подвергается уничтожению на границе с РФ. Ранее Россельхознадзор предъявлял претензии к Беларуси по поводу поставок в Россию санкционной продукции. По подозрению в реэкспорте из Украины зимой 2017 года все мясокомбинаты Минской области были закрыты для поставок в РФ.