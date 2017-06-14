Лукашенко рассказал о давлении Запада, самолетах НАТО и роли ОДКБ

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями совбезов стран ОДКБ сделал ряд заявлений об усилении группировки НАТО у границ республики, учениях "Запад-2017", роли ОДКБ в мире и урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Белорусский лидер в четверг встретился с секретарями советов безопасности государств Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), его речь была посвящена именно проблемам безопасности в регионе и мире.

"Огромнейшие" беспилотники у границы

Как рассказал Лукашенко, обеспокоенность официального Минска вызывает не только размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО, но и беспилотников.



© Sputnik Михаил Воскресенский Эксперт: сложная ситуация на наших границах – повод для укрепления ОДКБ

"Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты… они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?" — задался риторическим вопросом Лукашенко.

По словам президента Беларуси, у границ страны "с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных".

"И нам говорят: вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет: ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ", — добавил Лукашенко.

Лукашенко напомнил: учения "Запад-2017" предполагают отработку задач оборонительного характера, а не наступательного.

О давлении на учения

Учениям "Запад-2017" Лукашенко уделил особое внимание в своем общении с секретарями советов безопасности стран.

"Давление идет жуткое, не знаю почему. Даже странное какое-то давление, в чем-то нас упрекают", — отметил президент.

Лукашенко напомнил, что белорусско-российские учения проходят уже не в первый раз, а у стран создана региональная группировка войск на западном направлении.

"Мы действуем как единое целое, и ни от НАТОвцев, ни от кого это не скрываем. Коль существует такая группировка, должны проводиться учения. И мы их проведем", — добавил он.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся наступать, ни с кем не собираемся воевать, но учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать. Вот наша концепция", — обратился Лукашенко.

Об "иностранных политбюро"

Глава государства высказался и о периодически возникающих идеях по решению региональных конфликтах на "новых площадках".



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко об обстановке в зоне ответственности ОДКБ: никого не пугаем

"Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами — за столом в Минске, в Москве, Ереване, других городах… Чтобы не было влияния других государств, каких-то групп, столов круглых и так далее. Тем более, мы можем решить эти проблемы — и в Карабахе, и в Приднестровье, и Украине, и так далее", — рассказал президент Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что "это наши проблемы, мы должны их решать без иностранных политбюро и вмешательств".

"Если бы мы решили, развязали те настораживающие моменты, точки нестабильности на нашем пространстве, думаю, авторитет нашей организации (ОДКБ — Sputnik) значительно бы вырос", — отметил глава государства.

Речь идет о ситуации на юго-востоке Украины, в Нагорном Карабахе, Приднестровье, пояснил Лукашенко.

"Хотелось бы, чтобы когда-то, может быть, в председательство России, эти вопросы в повестку дня были поставлены", — отметил Лукашенко.

Роль ОДКБ в безопасности Евразии

"В силу многофункциональности организации у нее имеется потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности Евразийского континента", — уверен белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что "необходимо своевременно принимать стратегические решения, основанные на единстве и союзнической сплоченности, выстраивать согласованные коллективные ответы на глобальные и региональные вызовы".

Важнейшими задачами сегодня, отметил президент, должны стать координация внешнеполитической деятельности государств ОДКБ, сотрудничество организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе соглашения, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.