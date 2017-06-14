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Лукашенко против «иностранных политбюро» на территории ОДКБ

15.06.2017 14:29 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - участников Организацией Договора о коллективной безопасности назвал шесть важнейших задач, стоящих перед ОДКБ.

Среди них он определил координацию внешнеполитической деятельности государств ОДКБ; сотрудничество Организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ, противодействие международному терроризму и борьба с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение стабильной миграционной обстановки; совершенствование юридической основы и механизмов взаимодействия в рамках ОДКБ.

Президент также заявил, что предстоящие белорусско-российские учения не нацелены на наступление на чьи-то территории. «Нам своих достаточно. Мы не собираемся никого завоевывать. Но строим свою политику, учитывая уроки прошлого. Мы никому не угрожаем, мы ни на кого не собираемся наступать, ни с кем воевать, но мы учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать», - сказал глава государства, сообщили в его Администрации.

При этом он сам раскритиковал, «как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных», в том числе самые современные ударные беспилотники. «Против кого? И нам говорят: вы тут успокойтесь, вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет. Ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ», - заявил Александр Лукашенко.

Говоря о проблемах в регионе ОДКБ, президент отметил, что их необходимо решать без «каких-то других государств, групп, круглых столов». «Мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», - подчеркнул он.

При этом глава государства прокомментировал заявления о возможности урегулирования конфликта в Украине без минского формата. «Уже идут намеки, что можно и без минского формата обойтись, найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта. Можно, конечно. Но начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать доброе дело», - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств - членов ОДКБ отметил, что, несмотря ни на какое давление, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2017» «масштабно и  серьезно».

Среди тех, кто раскритиковал будущие российско-белорусские военные учения, президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси. А министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что одновременно с проведением «Запад-2017» НАТО также организует свои маневры.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - участников Организацией Договора о коллективной...

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