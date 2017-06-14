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Кобяков отправится в Санкт-Петербург на Союзный Совмин

15.06.2017 16:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Совета министров Союзного государства, которое состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Кобяков отправится в Санкт-Петербург на Союзный Совмин
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там отметили, что повестка дня заседания включает в себя 19 вопросов. В числе их и вопрос о внесении поправки в федеральный закон РФ, которая позволит обеспечить белорусским профессиональным водителям равные права на рынке труда в РФ.

"В повестку дня заседания включено 19 вопросов, касающихся взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что "на полях заседания Союзного Совмина" запланировано проведение переговоров белорусского премьера с его российским коллегой Дмитрием Медведевым. Как ожидается, сначала эти переговоры пройдут в узком, а затем и в расширенном формате.

В РФ с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, который запрещает профессиональным водителям — гражданам других государств — работать в российских организациях с национальными правами. В связи с этим многие белорусские граждане, работающие в транспортных и иных компаниях в РФ, лишились работы.

В среду Госдума РФ приняла обращение к премьер-министру РФ Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Беларуси на трудоустройство в РФ в связи со вступившим в силу федеральным законом о запрете на работу профессиональных водителей с иностранными водительскими правами.

В данной связи в посольстве РФ в Беларуси сообщили, что на заседании Союзного Совмина будет принят временный акт, дающий белорусским водителям право работать в РФ с национальными правами. Как ожидается, осенью Госдума РФ примет поправку, дающую такие же права гражданам всех стран ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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В повестке дня заседания 19 вопросов, в том числе вопрос о водительских правах. Запланированы также переговоры Кобякова с премьером РФ Медведевым.

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