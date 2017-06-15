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ЕС и Великобритания начнут переговоры о Brexit 19 июня

15.06.2017 23:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Великобритания и Евросоюз приняли решение начать переговоры о выходе страны из ЕС в понедельник 19 июня, говорится в заявлении Еврокомиссии и британского министерства по вопросам Brexit.

ЕС и Великобритания начнут переговоры о Brexit 19 июня
© Sputnik Владимир Песня
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"Мишель Барнье, главный переговорщик Европейской Комиссии, и Дэвид Дэвис, госсекретарь по вопросам выхода из Европейского Союза, сегодня договорились начать переговоры по статье 50 в понедельник 19 июня", — говорится в кратком коммюнике.

Ранее представитель ЕС выразил надежду, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) начнутся до саммита Евросоюза, который пройдет 22-23 июня. Сомнения о сроках старта переговоров, которые предполагалось начать 19 июня, появились после результатов парламентских выборов в Великобритании, ослабивших позиции премьер-министра страны Терезы Мэй, и информации британских СМИ.

Так, в среду СМИ со ссылкой на источники сообщили, что переговоры могут перенести из-за того, что британская Консервативная партия и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) откладывают до следующей недели объявление о своем соглашении в связи с произошедшим в жилом доме в Лондоне крупным пожаром и загруженным графиком лидеров партий Терезы Мэй и Арлен Фостер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Сомнения о сроках старта переговоров появились после результатов парламентских выборов в Великобритании, ослабивших позиции премьер-министра страны Терезы Мэй.

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