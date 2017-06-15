ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва признала БелАЭС угрозой нацбезопасности

16.06.2017 12:12 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности стране, ее окружающей среде и общественному здоровью.

По словам, главы парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса, принятый закон будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства, передает DELFI.

Он отметил, что строительством небезопасной электростанции Беларусь нарушает три международные конвенции, а сам проект является непрозрачным.

Напомним, что 20 апреля литовский Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих «небезопасных АЭС третьих стран». «За» проголосовали 87 депутатов из 141.

Также МИД Литвы принял решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС.

Между тем белорусский МИД призвал не политизировать стройку БелАЭС. Минск готов показать результаты стресс-тестов БелАЭС Еврокомиссии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
ЕС и Великобритания начнут переговоры о Brexit 19 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика