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Литва признала БелАЭС угрозой нацбезопасности
16.06.2017 12:12 — Новости Политики | БДГ
Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности стране, ее окружающей среде и общественному здоровью.
По словам, главы парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса, принятый закон будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства, передает
Он отметил, что строительством небезопасной электростанции Беларусь нарушает три международные конвенции, а сам проект является непрозрачным.
Напомним, что 20 апреля литовский Cейм
Также МИД Литвы
Между тем белорусский МИД
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Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной...
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