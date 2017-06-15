Литва признала БелАЭС угрозой нацбезопасности

Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности стране, ее окружающей среде и общественному здоровью.

По словам, главы парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса, принятый закон будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства, передает DELFI .

Он отметил, что строительством небезопасной электростанции Беларусь нарушает три международные конвенции, а сам проект является непрозрачным.

Напомним, что 20 апреля литовский Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих «небезопасных АЭС третьих стран». «За» проголосовали 87 депутатов из 141.

Также МИД Литвы принял решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС.