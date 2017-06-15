Дело о подготовке массовых беспорядков развалилось

Комитет государственной безопасности прекратил уголовное преследование лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси.

Вместе с тем Следственный комитет принял к производству возбужденное КГБ уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 Уголовного кодекса (создание незаконного вооруженного формирования), сообщили в СК .

СК продолжает процессуальные действия по установлению обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела, отметили в ведомстве.

Примечательно, что на сайте КГБ за все время с начала задержаний за якобы подготовку массовых беспорядков информации об этом так и не появилось.

На сегодняшний день под стражей за якобы создание незаконного вооруженного формирования продолжают находиться 14 человек , из более чем 30 задержанных по уже официально развалившемуся дело о якобы подготовке массовых беспорядков. Еще двое обвиняемых по ст. 287 УК находятся под домашним арестом.

Напомним, что задержания начались с того, что 21 марта президент Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ» заявил , что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты , в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившей свою деятельности бывшей военно-патриотической организации «Белый легион» (отсюда и название - "Дело патриотов").

А государственные СМИ Беларуси стали пугать граждан арестованными. Вслед за статьей в «Советской Белоруссии» «Имя им – легион» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля вышел фильм под названием «Белый легион черных душ».

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров полагает , что «спецслужбы пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста». «Власти запугивают население – и делают это публично, демонстративно – нагнетают атмосферу страха, чтобы сбить волну социальных протестов», - уверен он.

Правозащитники уже заявили о политически мотивированном преследовании фигурантов уголовного дела «о подготовке к массовым беспорядкам». Из-за отсутствия информации они намерены особо тщательно отслеживать судебный процесс.