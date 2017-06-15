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Дело о подготовке массовых беспорядков развалилось
16.06.2017 14:20 — Новости Политики | БДГ
Комитет государственной безопасности прекратил уголовное преследование лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси.
Вместе с тем Следственный комитет принял к производству возбужденное КГБ уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 Уголовного кодекса (создание незаконного вооруженного формирования),
СК продолжает процессуальные действия по установлению обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела, отметили в ведомстве.
Примечательно, что на сайте КГБ за все время с начала задержаний за якобы подготовку массовых беспорядков информации об этом так и не появилось.
На сегодняшний день под стражей за якобы создание незаконного вооруженного формирования
Напомним, что задержания начались с того, что 21 марта президент Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ»
Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации
А государственные СМИ Беларуси
Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров
Правозащитники
В отношении руководства
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Комитет государственной безопасности прекратил уголовное преследование лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси.
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