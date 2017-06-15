ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело о подготовке массовых беспорядков развалилось

16.06.2017 14:20 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Комитет государственной безопасности прекратил уголовное преследование лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси.

Вместе с тем Следственный комитет принял к производству возбужденное КГБ уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 Уголовного кодекса (создание незаконного вооруженного формирования), сообщили в СК.

СК продолжает процессуальные действия по установлению обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела, отметили в ведомстве.

Примечательно, что на сайте КГБ за все время с начала задержаний за якобы подготовку массовых беспорядков информации об этом так и не появилось.

На сегодняшний день под стражей за якобы создание незаконного вооруженного формирования продолжают находиться 14 человек, из более чем 30 задержанных по уже официально развалившемуся дело о якобы подготовке массовых беспорядков. Еще двое обвиняемых по ст. 287 УК находятся под домашним арестом.

Напомним, что задержания начались с того, что 21 марта президент Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ» заявил, что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты, в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившей свою деятельности бывшей военно-патриотической организации «Белый легион» (отсюда и название - "Дело патриотов").

А государственные СМИ Беларуси стали пугать граждан арестованными. Вслед за статьей в «Советской Белоруссии» «Имя им – легион» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля вышел фильм под названием «Белый легион черных душ».

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров полагает, что «спецслужбы пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста». «Власти запугивают население – и делают это публично, демонстративно – нагнетают атмосферу страха, чтобы сбить волну социальных протестов», - уверен он.

Правозащитники уже заявили о политически мотивированном преследовании фигурантов уголовного дела «о подготовке к массовым беспорядкам». Из-за отсутствия информации они намерены особо тщательно отслеживать судебный процесс.

В отношении руководства клуба «Патриот» и активистов «Молодого фронта» дела были прекращены.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственной безопасности прекратил уголовное преследование лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Литва признала БелАЭС угрозой нацбезопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика