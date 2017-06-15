МИД назвал литовский закон о БелАЭС абсурдным и недружественным

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Принятый парламентом Литвы закон о Белорусской АЭС является абсурдным и расценивается в Беларуси как недружественный акт, говорится в заявлении МИД республики, распространенном в пятницу.



© Sputnik / Виктор Толочко Минприроды о БелАЭС: мы продолжаем предлагать Литве экспертный диалог

Литовский сейм 15 июня объявил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС) является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы , а также для охраны окружающей среды и здоровья населения.

"Принятие литовским парламентом закона о БелАЭС – не что иное, как очередной недружественный акт соседней страны", – сказали в МИД.

Там также заявили, что очевидно следующее: парламент Литвы не может быть экспертной организацией, которая в силах объективно оценить безопасность какого-либо энергетического атомного объекта.

"Последние шаги литовской стороны являются проявлением логики абсурда, которую Литва, к сожалению, превращает в основу своих действий в отношении БелАЭС", – констатировали в белорусском ведомстве, подчеркнув, что при этом Литва использует любые методы: от необоснованных обвинений в небезопасности возводимой АЭС до распространения искажаемых оценок международных организаций.

По мнению МИД, такие действия литовской стороны нацелены, скорее всего, на то, чтобы отвлечь внимание международной общественности от собственных просчетов в энергетике и проблем, которые связаны с закрытием Игналинской АЭС.

Строительство Белорусской АЭС проходит недалеко от города Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков проекта, созданного в РФ, ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой проект станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными показателями. По планам, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году.