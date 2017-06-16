Малкина: решение по спору Беларуси и Литвы о БелАЭС отложено

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Решение спора Беларуси и Литвы по БелАЭС отложено до следующей сессии конвенции Эспо, сообщила первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Ия Малкина.



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Очередное совещание конвенции должно состояться в Женеве в конце 2018-го либо начале 2019 года.

"Все вопросы, посвященные конкретному спору между сторонами, это не только Беларусь и Литва, отложены на дополнительную сессию совещания", – сказала Малкина.

Ранее она отмечала, что Беларусь продолжает предлагать литовской стороне экспертный диалог по проблеме.

Литва в июне 2011 года обратилась с жалобой, согласно которой Беларусь не соблюла положения конвенции Эспо при планировании возведения БелАЭС. По мнению литовской стороны, станция не будет достаточно безопасной. В то же время Беларусь настаивает, что БелАЭС соответствует всем нормам в плане обеспечения стандартов безопасности.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Она будет состоять из двух энергоблоков. Первый планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.