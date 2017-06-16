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Трамп пообещал, что Куба будет свободной
16.06.2017 21:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что обеспечит свободу Кубе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы", – заявил он на выступлении в Майами.
В то же время согласно сообщению Белого дома Трамп анонсировал отмену "односторонней сделки" предыдущей администрации Соединенных Штатов в отношении Кубы и объявил о проведении новой политики. "Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой. Она сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы – Sputnik) не получили ничего взамен ", — сказал Трамп.
При этом, по информации администрации США, американские власти готовы начать переговоры с Кубой по новому соглашению.
США на протяжении более 50 лет враждовали с руководством Кубы, в отношении Гаваны действует торговое эмбарго.
В марте 2016 года экс-президент США Барак Обама
Обама стал первым американским лидером за почти 90 лет, который посетил эту страну.
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Президент США не уточнил, каким образом это будет сделано, но эмбарго в отношении Острова Свободы отменять не собираются.
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