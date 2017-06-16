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Трамп пообещал, что Куба будет свободной

16.06.2017 21:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что обеспечит свободу Кубе.

Трамп пообещал, что Куба будет свободной
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусский МИД ответил Трампу о продлении санкций

"С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы", – заявил он на выступлении в Майами.

В то же время согласно сообщению Белого дома Трамп анонсировал отмену "односторонней сделки" предыдущей администрации Соединенных Штатов в отношении Кубы и объявил о проведении новой политики. "Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой. Она сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы – Sputnik) не получили ничего взамен ", — сказал Трамп.

При этом, по информации администрации США, американские власти готовы начать переговоры с Кубой по новому соглашению.

США на протяжении более 50 лет враждовали с руководством Кубы, в отношении Гаваны действует торговое эмбарго.

В марте 2016 года экс-президент США Барак Обама совершил официальный визит в Гавану после объявленного курса на нормализацию в декабре 2014 года и восстановления в июле дипломатических отношений, которые были прерваны более 50 лет назад, после революции на Острове Свободы. Тогда стороны подписали ряд двусторонних соглашений, однако торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США полвека назад, по-прежнему не отменено.

Обама стал первым американским лидером за почти 90 лет, который посетил эту страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент США не уточнил, каким образом это будет сделано, но эмбарго в отношении Острова Свободы отменять не собираются.

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