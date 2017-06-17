Тереза Мэй: 10 дней на спасение кресла

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Консервативная партия Великобритании дала Терезе Мэй 10 дней для того, чтобы сохранить кресло премьера.



© REUTERS Peter Nicholls Полиция начала расследование по факту пожара в доме в Лондоне

"Доверие рядовых членов партии к "обезумевшему" лидеру снижается", — пишет британское издание Times. Консерваторы готовы поставить вопрос о доверии премьеру перед "Комитетом-1922" — организацией, объединяющей всех депутатов парламента, не входящих в состав правительства.

В огне погибли люди и репутация премьера

Около дюжины членов парламента готовы выразить вотум недоверия Мэй, которая не смогла "решительно отреагировать на инферно (пожар в многоэтажке, где погибли 30 человек — Sputnik) на западе Лондона".

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. Почти 60 человек пропали без вести. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:38 / 5.06Mb / ) Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне

А у ворот премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, прошла акция протеста против долгого бездействия правительства в вопросе о ликвидации последствий катастрофического пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower ("Гренфелл тауэр").

Часть протестующих ворвались внутрь здания. По данным Daily Mail, демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Другие лозунги, по данным Guardian, гласили: "Мы хотим справедливости!", "Нет справедливости — нет мира!".



© REUTERS Акция протеста в Лондоне

Британские СМИ обратили внимание, что Мэй ограничилась лишь кратковременным пребыванием на месте трагедии.

После последовавших обвинений премьера в трусости, ей пришлось все-таки приехать на встречу с погорельцами Grenfell Tower и признать ошибки властей при ликвидации последствий катастрофического пожара в высотном жилом доме. По ее словам, помощь и поддержка жильцов дома, сгоревшего на прошлой неделе на западе Лондона, в первые часы и дни после трагедии была "недостаточно хороша". Премьер распорядилась начать "открытое и прозрачное" публичное расследование трагедии, пообещав оплатить из госбюджетных средств расходы на юридическую помощь пострадавшим.

Горожане, недовольные тем, что Мэй не встретилась с пострадавшими сразу после происшествия, встретили премьера криками "трусиха" и "позор".

В связи с пожаром, произошедшем в неблагополучном районе, входящем в состав одного из самых дорогих районов города, в последние дни в Британии все больше говорят о контрасте между бедными и богатыми, между истеблишментом и "простыми людьми".



© REUTERS Dominic Lipinski Королева Британии Елизавета посетила место трагедии в лондонском районе Северный Кенсингтон

На фоне этих разговоров символично выглядит визит на место трагедии королевы Елизаветы Второй и ее внука принца Уильяма живущего во дворце в том же лондонском районе Кенсингтон и Челси, в котором находится сгоревший дом. C одной стороны, королева — это фигура, объединяющая страну, с другой, она является воплощением того самого истеблишмента, на которое направлено возмущение многих погорельцев и сочувствующих им.

Секретный план смещения

Telegraph, в свою очередь, отмечает, что члены консервативной партии также подготовили "секретный план смещения Терезы Мэй" в случае, если британский премьер не сможет осуществить "жесткий" Brexit. Парламентарии-евроскептики предупредили, что любые попытки оставить Британию в таможенном союзе, в едином рынке или разрешить Европейскому суду сохранить за собой надзорные функции приведут к "ночному" перевороту.



© REUTERS Peter Nicholls ЕС и Великобритания начнут переговоры о Brexit 19 июня

Переговоры по Brexit начнутся уже в ближайший понедельник. Правительство Великобритании объявило, что выход страны из ЕС будет проходить по "жесткому" варианту с выходом из единого рынка и таможенного союза ЕС. В ответ на заявления критиков о том, что отказ от доступа на единый рынок катастрофически скажется на экономике страны, премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что Великобритания заключит со всеми интересующими ее странами двусторонние торговые соглашения, и такой режим будет более эффективным.

Между тем, если вопрос о смене премьера Консервативной партией будет поднят, то вероятной кандидатурой станет министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, которая не скрывает своего негативного отношения к Brexit.