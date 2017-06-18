Россия прекратила сотрудничество с США по Сирии

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Министерство обороны России прекратило взаимодействие с США по ситуации в Сирии после уничтожения американцами сирийского самолета, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Правительственный сирийский самолет, по данным Минобороны РФ, выполнял боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, когда его ударили американские силы.



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"В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, подконтрольным террористам ИГИЛ, судьба его неизвестна", — сообщили в Минобороны.

Нарушение суверенитета

По мнению российского ведомства, уничтожение самолета со стороны США — "циничное нарушение суверенитета" Сирии.

"Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН, являются грубейшим нарушением международного права и фактически — военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике", — отметили в Минобороны.

Как заявили российские военные, США и коалиция не оповестили Россию о предстоящей операции по каналам связи, хотя в тот момент в воздухе находились самолеты ВКС РФ.

Российская сторона назвала эти действия "сознательным невыполнением своих обязательств в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года".



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Что значит отказ от сотрудничества РФ с США по Сирии?

После отказа от взаимодействия, то есть уже с понедельника российские ПВО будет брать на прицел любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", — предупредили в Минобороны РФ.

При этом специалисты уверены: угрозы противостояния между авиациями США и России нет.

В прошлый раз страны приостановили сотрудничество в апреле этого года — восстановлена связь между коалицией и РФ по сирийскому вопросу была в начале мая.