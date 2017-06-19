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Беларусь и РФ готовы к взаимному признанию виз

19.06.2017 20:47 — Новости Политики | БДГ  
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Пресс-служба Союзного государства сообщила о том, что Беларусь и Россия намерены подписать двустороннее соглашение о взаимном признании виз до конца этого года.

Сообщается, что документ был утвержден время заседания Совмина СГ 16 июня в Петербурге. В плане соглашения о взаимном причина виз содержатся организационно-правовые и организационно-практические мероприятия. 

Речь идет о подготовке международных договоров в сфере миграции, гармонизации законодательства по вопросам миграционной политики, мониторинге заключенных договоров и соглашений, а также проведении совместных оперативно-профилактических мероприятий, организации рабочих встреч, информационном взаимодействии и сотрудничестве в сфере кадрового обеспечения.

Как отмечает пресс-служба, подписание соглашения о взаимном признании виз «позволит снять проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, которая обострилась в последнее время», пишет БелаПАН.

Напомним, что в начале месяца во время брифинга начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Дмитрий Мирончика поднимался вопрос о  взаимном признании виз между Беларусью и Россией. Представитель МИД отметил, что вопрос находится в стадии обсуждения, тогда как российский посол А.Суриков заверил журналистов в подписании необходимых документов уже до конца этого года.

 
 
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Пресс-служба Союзного государства сообщила о том, что Беларусь и Россия намерены подписать двустороннее соглашение о взаимном признании виз до конца этого года.

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