Беларусь и РФ готовы к взаимному признанию виз

Пресс-служба Союзного государства сообщила о том, что Беларусь и Россия намерены подписать двустороннее соглашение о взаимном признании виз до конца этого года.

Сообщается, что документ был утвержден время заседания Совмина СГ 16 июня в Петербурге. В плане соглашения о взаимном причина виз содержатся организационно-правовые и организационно-практические мероприятия.

Речь идет о подготовке международных договоров в сфере миграции, гармонизации законодательства по вопросам миграционной политики, мониторинге заключенных договоров и соглашений, а также проведении совместных оперативно-профилактических мероприятий, организации рабочих встреч, информационном взаимодействии и сотрудничестве в сфере кадрового обеспечения.

Как отмечает пресс-служба, подписание соглашения о взаимном признании виз «позволит снять проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, которая обострилась в последнее время», пишет БелаПАН .