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Новый состав правительства Франции объявят на этой неделе
19.06.2017 22:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов, новый состав будет объявлен 21 июня, сообщает
Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" одержала убедительную победу во втором туре парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Кандидаты от движения получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны.
В понедельник премьер-министр Эдуард Филипп ушел в техническую отставку.
"В соответствии с республиканской традицией, после парламентских выборов господин премьер-министр Эдуард Филипп подал президенту республики прошение об отставке. Президент республики вновь доверил Эдуарду Филиппу должность премьер-министра и поручил сформировать новый состав правительства", — сказано в коммюнике Елисейского дворца.
Как ожидается, состав нового правительства будет объявлен 21 июня.
Ожидается, что благодаря уверенной победе движения Макрона на выборах серьезных изменений в правительстве не произойдет. Из источников известно, в частности, что министр территориального единства Ришар Ферран уйдет в Нацсобрание, где возглавит фракцию депутатов "Вперед, республика".
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Отставка правительства после парламентских выборов — негласная политическая традиция во Франции, не прописанная в законодательстве.
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