Беларусь купит у России истребители Су-30СМ

Беларусь и Россия заключили контракт на поставку в страну российских истребителей Су-30СМ.

"Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками", - сообщил 20 июня ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время и при любой погоде.

Напомним, что в ноябре 2016 года после того, как четыре новых российских учебно-боевых самолета Як-130 прибыли в Лиду в распоряжение личного состава 116-й штурмовой авиабазы, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Олег Двигалев сообщил , что Беларусь планирует приобрести не менее эскадрильи самолетов Су-30СМ до 2020 года.

«Планируется закупка многоцелевого самолета нового поколения Су-30СМ. Он хорошо проявил себя в сирийском конфликте. Самолет принят на вооружение в ряде стран», - сказал он.