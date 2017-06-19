Лукашенко надеется на эффективность предстоящего ВГС

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства будет эффективным и принесет практические результаты, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Заседание ВГС Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня

Во вторник Лукашенко встретился с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой и прокомментировал повестку ВГС.

"Это очень важное мероприятие. Это и встреча президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений. Повестка дня сформулирована. Я давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера", — сказал Лукашенко.

По его словам, повестка ВГС включает в себя вопросы в сфере машиностроения, сельского хозяйства, АПК в целом, а также вопросы политического, и внешнеполитического характера.

Лукашенко подчеркнул, что заседание ВГС следует подготовить так, чтобы "оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия".

Президент отметил сложившуюся традицию проводить параллельно с этим политическим форумом важные практические мероприятия. В данном случае это будет IV Форум регионов Беларуси и России.

"Встретятся главные лица в наших государствах — губернаторы. Это очень важно. Обменяются мнениями, обсудят проблемы", — заметил президент.

Лукашенко напомнил, что часто встречается с приезжающими в Беларусь российскими губернаторами. Беларусь имеет со многими регионами РФ программы по развитию машиностроения, сельского хозяйства, программы в гуманитарной сфере.

Как ранее сообщалось, заседание Высшего государственного совета Союзного государства, как планируется, пройдет 30 июня в Москве. Кроме того, по данным министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, в российской столице 29-30 июня состоится четвертый Форум регионов Беларуси и России.

Договоренность о проведении Высшего госсовета была достигнута в начале апреля на переговорах президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Лукашенко в начале марта говорил, что не против проведения мероприятия, но на нем должны быть приняты и парафированы конкретные решения по важным вопросам отношений с Москвой. Лукашенко поручил премьер-министру Беларуси и министру иностранных дел подготовить повестку этого заседания — "три-четыре вопроса, не больше, а не 25 вопросов, которые мы, как на коньках, принимаем там".

Последний ВГС прошел 25 февраля прошлого года.