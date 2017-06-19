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Лукашенко примет участие в мероприятиях ПА ОБСЕ

20.06.2017 14:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Вопросы подготовки к проведению в Минске 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ были затронуты в ходе состоявшейся во вторник встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

В ходе встречи особое внимание было уделено подготовке к проведению в Минске 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

"Я хотел бы знать в подробностях, насколько мы готовы к этому. Вы создали комиссию и должны были определить мое участие в этом, чтобы я смог спланировать свой рабочий график", — сказал Лукашенко.

Владимир Андрейченко проинформировал главу государства, что подготовка и проведение 26-й летней сессии ПА ОБСЕ с учетом международной значимости этого мероприятия является приоритетным направлением работы для Палаты представителей. "Интерес к сессии очень большой. На сегодняшний день уже зарегистрировались 593 участника из 56 стран. Мы ожидаем, что количество стран еще увеличится", — отметил он.

По словам Андрейченко, парламентарии будут обсуждать вопросы борьбы с терроризмом, киберпреступностью, борьбы с торговлей людьми, а также вопросы миграции.

26-я сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля. Местом проведения основных мероприятий станет Дворец Независимости в белорусской столице. Свое участие в сессии уже подтвердили 593 представителя из 56-ти государств.

Ожидается, что по итогам работы международной группы депутатов будет подписана Минская декларация. На сессию уже внесено 15 проектов резолюций, в их числе — белорусская резолюция по противодействию распространения новых наркотических средств.

В ходе встречи с Андрейченко президент поинтересовался работой белорусского парламента, в том числе результатами его очередной сессии. "Парламент новый. Вы человек опытный, можете сравнивать, делать определенные выводы. С этой точки зрения, какой парламент имеет сегодня наша страна?" — спросил Лукашенко.

Одной из тем встречи также стала проводимая оптимизация аппарата Палаты представителей.

Президент обратил внимание, что депутаты не могут оставаться в стороне от этого процесса. "Если кто-то понимает оптимизацию только как сокращение численности, это неправильно. Важен вопрос сокращения финансирования, материальных затрат на содержание той или иной структуры. Вот, что такое оптимизация", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент поинтересовался положением дел в Витебской области, поскольку Андрейченко является депутатом от нескольких районов северного региона Беларуси, рассказали в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече со спикером нижней палаты парламента президент обсудил ход подготовки к этим мероприятиям.

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