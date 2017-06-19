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Лукашенко рассказал, чего ждет от встречи с Путиным

20.06.2017 14:19 — Новости Политики | БДГ  
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Предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты. Об этом президент Беларуси, председатель ВГС Александр Лукашенко заявил 20 июня на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Это очень важное мероприятие. Это и встреча президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений», - отметил он, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, он давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера: развитие машиностроения, сельского хозяйства и в целом, АПК, другие проблемы политического и внешнеполитического характера.

«Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия», - сказал Александр Лукашенко.

Он также позитивно оценил проведение параллельно с ВГС IV Форума регионов Беларуси и России, в котором будут участвовать главы субъектов двух стран. «Встретятся главные лица в наших государствах - губернаторы. Это очень важно. Обменяются мнениями, обсудят проблемы», - подчеркнул он.

Напомним, что заседание ВГС пройдет 30 июня в Москве.

По итогам переговоров 3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. По словам Владимира Путина, стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в данной сфере на 2017, а также 2018-2019 годы.

Президенты заявили, что в июле 2019 года начнется работа над основополагающими правилами для создания единого рынка электроэнергии, а в конце 2017-го – единого рынка газа, который начнет действовать в 2024 году после подписания межправсоглашения в ЕАЭС.

 
 
Ссылка на источник 30
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Предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты.

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