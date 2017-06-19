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Гурулев освобожден от должности председателя Госкомвоенпрома
20.06.2017 17:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн- Sputnik. Президент Беларуси принял решение освободить от занимаемой должности председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева.
"Сергей Гурулев освобожден от должности по соглашению сторон. Соответствующий указ № 219 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 июня", — сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
(последует)
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Гурулев пришел руководить Госкомвоенпромом в начале декабря 2009 года.
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