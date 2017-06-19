Посольство РФ уведомило водителей о решении Союзного Совмина

МИНСК, 20 июн — Sputnik. В посольстве России в Беларуси проинформировали, что белорусские профессиональные водители могут работать в российских компаниях и заниматься предпринимательской деятельностью с национальными водительскими правами.



© Sputnik Алексей Филиппов Вопрос прав для водителей из РБ закреплен решением Союзного Совмина

Как ранее сообщал Sputnik, на заседании Совета министров Союзного государства 16 июня было принято постановление, дающее белорусским водителям такое право.

"В ходе состоявшего 16 июня 2017 года Совета Министров Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь принято постановление, в соответствие с которым при осуществлении на территории Союзного государства гражданами наших стран предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, могут использоваться водительские удостоверения, выданные компетентными органами России и Беларуси", — проинформировали в посольстве.

Как ранее сообщал Sputnik, в России с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, который запрещает профессиональным водителям — гражданам других государств работать в российских организациях по национальным водительским удостоверениям. В связи с этим многие белорусские граждане, трудящиеся в транспортных и иных компаниях в РФ, лишились работы.

Незадолго до заседания Союзного Совмина Госдума РФ приняла обращение к премьер-министру РФ Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Беларуси на трудоустройство в России в связи со вступившим в силу федеральным законом о запрете на работу профессиональных водителей с иностранными водительскими правами.

Тогда же в посольстве РФ в Беларуси заявили, что на заседании Союзного Совмина будет принят временный акт, дающий белорусским водителям право работать в РФ с национальными правами. Как ожидается, осенью Госдума РФ примет поправку, дающую такие же права гражданам всех стран ЕАЭС.