МИНСК, 20 июн — Sputnik. Министерство финансов США из-за ситуации на Украине опубликовало санкционный список против России, куда попали почти 40 физических и юридических лиц, свидетельствуют данные на сайте ведомства.



© Sputnik Михаил Климентьев Путин: Россия всегда жила под санкциями

"Эти действия сохранят давление на Россию для того, чтобы она искала дипломатического решения. Нынешняя администрация нацелена на дипломатический процесс, который гарантирует суверенность Украины", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, ограничительные меры не будут отменены до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

Согласно обнародованным данным, в "черный список" попали 19 компаний и 19 физических лиц. Так, под ограничительные меры попали Вадим Булгаков — начальник УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор внутренней службы, Игорь Корнет — министр внутренних дел Луганской Народной Республики, Леонид Пасечник — министр госбезопасности ЛНР, Наталья Хорошева — член совета министров ЛНР, которая объявила о том, что на территории республики российский рубль будет основной валютой. Кроме того, В список внесены также Петр Ярош — глава российской федеральной миграционной службы по Республике Крым, Алексей Кострубинский — министр по чрезвычайным ситуация ДНР, Алексей Дикий — министр внутренней безопасности ДНР, Ирина Никитина — председатель Центрального национального банка ДНР, Андрей Мельников — министр экономического развития Республики Крым, Олег Камшилов — прокурор Республики Крым, Алексей Муратов — представитель ДНР в России.

Туда же внесены Сергей Назаров, который по данным Минфина вносил существенную лепту в финансовую помощь ДНР и ЛНР под эгидой межведомственной комиссии, Геннадий Микулов — глава организации "Ночные Волки" и Денис Ряузов "идейный лидер" в той же организации.

Из текста документа следует, что в санкционные списки включены ряд дочерних компаний "Транснефти", а также организация, которая, по утверждению ведомства, принадлежит российскому байкерскому клубу "Ночные волки", уже давно включенному в черные списки. Речь идет об охранном холдинге "Волк", который в сообщении Минфина фигурирует как Wolf Holding of Security Structures.