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США внесли 38 человек и компаний в "черный список"

20.06.2017 18:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Министерство финансов США из-за ситуации на Украине опубликовало санкционный список против России, куда попали почти 40 физических и юридических лиц, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

США внесли 38 человек и компаний в "черный список"
© Sputnik Михаил Климентьев
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"Эти действия сохранят давление на Россию для того, чтобы она искала дипломатического решения. Нынешняя администрация нацелена на дипломатический процесс, который гарантирует суверенность Украины", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, ограничительные меры не будут отменены до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

Согласно обнародованным данным, в "черный список" попали 19 компаний и 19 физических лиц. Так, под ограничительные меры попали Вадим Булгаков — начальник УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор внутренней службы, Игорь Корнет — министр внутренних дел Луганской Народной Республики, Леонид Пасечник — министр госбезопасности ЛНР, Наталья Хорошева — член совета министров ЛНР, которая объявила о том, что на территории республики российский рубль будет основной валютой. Кроме того, В список внесены также Петр Ярош — глава российской федеральной миграционной службы по Республике Крым, Алексей Кострубинский — министр по чрезвычайным ситуация ДНР, Алексей Дикий — министр внутренней безопасности ДНР, Ирина Никитина — председатель Центрального национального банка ДНР, Андрей Мельников — министр экономического развития Республики Крым, Олег Камшилов — прокурор Республики Крым, Алексей Муратов — представитель ДНР в России.

Туда же внесены Сергей Назаров, который по данным Минфина вносил существенную лепту в финансовую помощь ДНР и ЛНР под эгидой межведомственной комиссии, Геннадий Микулов — глава организации "Ночные Волки" и Денис Ряузов "идейный лидер" в той же организации.

Из текста документа следует, что в санкционные списки включены ряд дочерних компаний "Транснефти", а также организация, которая, по утверждению ведомства, принадлежит российскому байкерскому клубу "Ночные волки", уже давно включенному в черные списки. Речь идет об охранном холдинге "Волк", который в сообщении Минфина фигурирует как Wolf Holding of Security Structures.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди лиц, попавших под действие американских санкций, не только российские фирмы, но и ряд чиновников из Крыма и самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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