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Порошенко и Трамп обсудили Донбасс

20.06.2017 20:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба Белого дома.

Во вторник, 19 июня, украинский лидер находится с официальным визитом в Вашингтоне.

Порошенко и Трамп обсудили Донбасс
© AFP/ Brendan Smialowski
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"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Порошенко, чтобы обсудить поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, программу реформ Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией", — говорится в сообщении.

По сообщению журналистского пула Трампа, американский лидер отметил "большую вовлеченность" в ситуацию на Украине. "У нас уже был ряд очень хороших дискуссий, они будут продолжаться в течение дня, и я думаю, мы добьемся большого прогресса", — сказал президент США.

В свою очередь, по информации журналистов, Порошенко рассказал Трампу, что Киев на самом деле борется за свободы и демократию.

На брифинге по итогам встречи президент Украины заявил, что Вашингтон поддерживает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. "Было отмечено (в ходе встречи — Sputnik), что США поддерживают и остаются приверженными минским договоренностям. Уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации минских договоренностей", — заявил Порошенко по итогам переговоров с Трампом.

По словам Порошенко, в частности, должен быть прекращен огонь, отведены "артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории, включая границу".

Кроме того, Порошенко заявил, что передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от пленных, которые находятся в Донбассе, и выразил надежду на помощь США в их освобождении.

Украинский лидер также отметил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе. "Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства", — заявил он.

В ходе визита в США Порошенко также встретится с главой Пентагона, госсекретарем США. Кроме того, он уже провел переговоры с главой Минэнерго США. Планируется, что украинский лидер также встретится с руководством МВФ и Всемирного банка.

Во вторник, в день визита Порошенко в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в связи с событиями на Украине и в Крыму, в него вошли ряд банков и компаний, а также 19 человек из России и Донбасса. На своей странице в Facebook украинский президент написал, что на встрече с Трампом "получил четкое подтверждение" продолжения санкций против РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом "получил четкое подтверждение" продолжения санкций против...

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