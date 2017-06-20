Очередной раунд переговоров по Донбассу пройдет в Минске

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Минск в среду примет очередную встречу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа по Донбассу: обсудили минные поля и разведение сил

Ранее сообщалось, что в белорусской столице в июне пройдет две встречи переговорщиков. На первой, 7 июня, стороны обсудили вопросы разминирования территорий и определения новых участков для разведения сил. Тогда же в очередной раз участники контактной группы подчеркнули важность Минских соглашений, которые должны быть приоритетными в работе группы. Однако две недели, прошедшие с момента последней встречи, не принесли затишья в неспокойный регион. Так, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила 17 июня, что с начала текущего года в зоне проведения военной операции в Донбассе погибли 47 мирных граждан.

Как ожидается, 21 июня стороны переговоров затронут тему готовящегося в Киеве закона о реинтеграции Донбасса. Документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит Минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс".

Кроме того, на заседании в среду стороны переговоров продолжат работу над процессом уточнения списка пленных. На прошлой неделе представители ДНР и ЛНР провели с Киевом видеоконференцию по вопросу уточнения списков пленных. Речь шла о верификации лиц, которые, по информации Киева, отказываются от обмена. Удерживаемым лицам предоставлялась анкета, которую они собственноручно заполняли и подтверждали отказ от обмена либо опровергали его. Данные анкеты будут предоставлены участникам гуманитарной подгруппы на следующей встрече в Минске. Результаты этой работы будут подробно обсуждены в столице Беларуси.