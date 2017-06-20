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Встреча глав МИД ЦЕИ пройдет завтра в Минске

21.06.2017 12:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июня — Sputnik. Ежегодная встреча министров иностранных дел стран-членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ) пройдет 22 июня в Минске. Предполагается, что главной темой дискуссии станет вопрос объединения усилий с целью сохранения стабильности в регионе.

Встреча глав МИД ЦЕИ пройдет завтра в Минске
© REUTERS Nureldin Abdallah
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Центрально-Европейская Инициатива (CEI) была создана в 1989 году как организация, призванная содействовать развитию устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы в области политики, экономики и культуры, а также для недопущения образования новых разделительных линий в европейском регионе.  Республика Беларусь стала членом ЦЕИ в июне 1996 года, а в 2017 году приняла на себя председательство в Центрально-Европейской Инициативе.

"Основная тема для дискуссии в ходе СМИД — возрастающая роль стран-членов ЦЕИ в продвижении совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Большой Европе, включая объединение усилий в противостоянии новым угрозам стабильности в регионе и укрепление прагматичного экономического сотрудничества между различными интеграционными форматами", — сообщили Sputnik в МИД.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в рамках мероприятия встретится с министрами иностранных дел Боснии и Герцеговины, Хорватии, а также с Генеральным секретарем ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер. Кроме того, в мероприятии примет участие министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, министр иностранных и европейских дел Словакии, генеральный секретаря МИД Австрии, государственный секретарь МИД Румынии, заместитель министра иностранных дел Италии, а также представители МИД Польши, Чехии, Хорватии, Молдовы, генеральный секретарь Европейского банка реконструкции и развития Энзо Кваттрочокке, Генеральный секретарь Совета регионального сотрудничества Горан Свиланович, глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин и представители секретариатов Совета государств Балтийского моря и СНГ.

Основной площадкой работы СМИД ЦЕИ станет "Президент-Отель".

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание в Минске пройдет в рамках председательства Беларуси в Центрально-Европейской Инициативе.

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