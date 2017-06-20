Китай подарит Беларуси броневики для работы в сложных городских условиях

Китай в рамках безвозмездной военно-технической помощи передаст Вооруженным силам Беларуси новейшие бронированные автомобили.

Как сообщили в белорусском министерстве обороны , поставка начнется с 21 июня.

ВС Беларуси получат от китайских партнеров новейшие бронированные машины CS/VN3, произведенные в Чунцине. Белорусские военные уже прошли обучение по их обслуживанию и эксплуатации.

CS/VN3 предназначен для быстрого развертывания и проведения спецопераций. Особенно хорошо он подходит для работы в сложных городских и горных условиях. Броневик способен развивать скорость по шоссе до 100 км/ч. На плаву бронированная машина движется со скоростью до 6 км/ч. Топливного бака хватает на 600 км пути, передает TUT.by .

Экипаж броневика составляет два человека, еще трое размещаются в десантном отделении. CS/VN3 вооружается двумя пулеметами. Броня способна защитить экипаж от огня легкого стрелкового оружия и осколков снарядов. В пуленепробиваемых окнах оборудованы бойницы для ведения огня из стрелкового оружия, десант покидает CS/VN3 через заднюю дверь.

В Минобороны напомнили, что весной 2015 года Китай безвозмездно поставил в Беларусь парадные автомобили FAW HongQi L5, а ранее - автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050.