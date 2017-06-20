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Китай подарит Беларуси броневики для работы в сложных городских условиях
21.06.2017 12:32 — Новости Политики | БДГ
Китай в рамках безвозмездной военно-технической помощи передаст Вооруженным силам Беларуси новейшие бронированные автомобили.
Как сообщили в
ВС Беларуси получат от китайских партнеров новейшие бронированные машины CS/VN3, произведенные в Чунцине. Белорусские военные уже прошли обучение по их обслуживанию и эксплуатации.
CS/VN3 предназначен для быстрого развертывания и проведения спецопераций. Особенно хорошо он подходит для работы в сложных городских и горных условиях. Броневик способен развивать скорость по шоссе до 100 км/ч. На плаву бронированная машина движется со скоростью до 6 км/ч. Топливного бака хватает на 600 км пути, передает
Экипаж броневика составляет два человека, еще трое размещаются в десантном отделении. CS/VN3 вооружается двумя пулеметами. Броня способна защитить экипаж от огня легкого стрелкового оружия и осколков снарядов. В пуленепробиваемых окнах оборудованы бойницы для ведения огня из стрелкового оружия, десант покидает CS/VN3 через заднюю дверь.
В Минобороны напомнили, что весной 2015 года Китай безвозмездно поставил в Беларусь парадные автомобили FAW HongQi L5, а ранее - автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050.
Напомним, что Беларусь и Россия
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Китай в рамках безвозмездной военно-технической помощи передаст Вооруженным силам Беларуси новейшие бронированные автомобили.
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