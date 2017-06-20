Бабурин рассказал, кто виноват в провале совместных проектов РФ и РБ

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Беларусь и Россия сумеют преодолеть экономические противоречия и внешние угрозы и все-таки реализуют совместные интеграционные проекты в промышленности, считает первый вице-президент международной ассоциации фондов мира, общественный и политический деятель Сергей Бабурин.



© Sputnik / Виктор Толочко Выставка Expo-Russia Belarus 2017 снова открылась в Минске

Россия и Беларусь несколько лет назад договорились реализовать пять интеграционных проектов, которые предусматривали объединение в разной форме стратегически важных предприятий двух стран. Однако в конечном итоге из-за экономических разногласий ни один из этих проектов не был реализован. Сейчас стороны рассматривают проект нового перечня таких проектов. Его планируется утвердить до конца года. Предусматривается, что это будут совместные проекты не только в сфере машиностроения, но и в нефтехимии.

"Здесь сталкиваются интересы различных финансово-промышленных групп российских и белорусских, и, к сожалению, иногда политический фактор вмешивается и тормозит. Особенно этот политический фактор внешний, потому что наши политические недруги огромные деньги тратят на то, чтобы совместные белорусско-российские проекты не складывались, чтобы мы не делали общих дел", — заявил Бабурин, отвечая на вопрос Sputnik в кулуарах международной выставки Expo-Russia Belarus 2017, которая открылась в среду в Минске.

Бабурин также заметил, что, по его мнению, интеграционные процессы в рамках Союзного государства идут медленно. Он обратил внимание, что в свое время был одним из активных участников начала объединения России и Беларуси и даже возглавлял межпарламентскую комиссию по формированию Союзного государства.

"Вы безжалостно наступили на мою самую большую мозоль. Я очень сожалею, что этот процесс уже более 17 лет буксует. Почему не работают механизмы Союзного государства, понятно. Потому что оно провозглашено, но не создано, и конкретные жители и в Беларуси, и в России в ожидании: ну сколько можно ждать, уже 17 лет ждем, ну когда же что-то будет", — сказал политик.

По его мнению, совместные проекты должны служить основой для интеграции.

"Сегодняшняя выставка — это один из способов преодолеть такое противодействие и, не говоря о глобальных вещах, в малых вещах обеспечивать наше сотрудничество.

Я очень надеюсь, что на высшем политическом уровне мы тоже сдвинем этот вопрос к успеху", — заключил он.