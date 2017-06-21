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Доступный шенген: близок, как никогда?

21.06.2017 20:23 — Новости Политики | БДГ  
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Официальные власти заявляют о том, что шенгенская виза для Беларуси может подешеветь вдвое уже в этом году.

Как заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, Беларусь и ЕС пошли друг другу навстречу в вопросе переходного периода по соглашению о реадмиссии.

«Мы пошли друг другу навстречу, я бы так сказал. Мы также "подвинулись" и сократили на год переходный период: нам придётся уже через два года с того момента, как соглашение вступит в силу принимать обратно нелегальных мигрантов», - заявил чиновник.

По словам Бегуна в течение двух лет в Беларуси необходимо создать соответствующую инфраструктуру для содержания нелегальных эмигрантов, создать технический и организационный потенциал органов внутренних дел и пограничной службы, а также согласовать механизмы отправки переданных нам из ЕС нелегалов в страны, гражданами которых они являются, или ― по реадмиссии в Российскую Федерацию.

Как пишет «Еврорадио», одновременно с переговорами по реадмиссии, в Минске 20 июня начались и переговоры по соглашению об упрощении визовых процедур.

Напомним, что 2 июня министр иностранных дел Владимир Макей во время международной конференции «Экономическая безопасность в глобализированном мире»в рамках экспертной инициативы «Минский диалог» отметил, что не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима. В начале мая замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко отметил, что недавно в Брюсселе прошли консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего МИД и соответствующих специалистов Еврокомиссии, но «пока говорить о каких-то договоренностях рано».

 
Теги: Минск
 
 
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Официальные власти заявляют о том, что шенгенская виза для Беларуси может подешеветь вдвое уже в этом году.

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