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Доступный шенген: близок, как никогда?
21.06.2017 20:23 — Новости Политики | БДГ
Официальные власти заявляют о том, что шенгенская виза для Беларуси может подешеветь вдвое уже в этом году.
Как заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, Беларусь и ЕС пошли друг другу навстречу в вопросе переходного периода по соглашению о реадмиссии.
«Мы пошли друг другу навстречу, я бы так сказал. Мы также "подвинулись" и сократили на год переходный период: нам придётся уже через два года с того момента, как соглашение вступит в силу принимать обратно нелегальных мигрантов», - заявил чиновник.
По словам Бегуна в течение двух лет в Беларуси необходимо создать соответствующую инфраструктуру для содержания нелегальных эмигрантов, создать технический и организационный потенциал органов внутренних дел и пограничной службы, а также согласовать механизмы отправки переданных нам из ЕС нелегалов в страны, гражданами которых они являются, или ― по реадмиссии в Российскую Федерацию.
Как
Напомним, что 2 июня министр иностранных дел Владимир Макей во время международной конференции «Экономическая безопасность в глобализированном мире»в рамках экспертной инициативы «Минский диалог»
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Официальные власти заявляют о том, что шенгенская виза для Беларуси может подешеветь вдвое уже в этом году.
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