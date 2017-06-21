Доступный шенген: близок, как никогда?

Официальные власти заявляют о том, что шенгенская виза для Беларуси может подешеветь вдвое уже в этом году.

Как заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, Беларусь и ЕС пошли друг другу навстречу в вопросе переходного периода по соглашению о реадмиссии.

«Мы пошли друг другу навстречу, я бы так сказал. Мы также "подвинулись" и сократили на год переходный период: нам придётся уже через два года с того момента, как соглашение вступит в силу принимать обратно нелегальных мигрантов», - заявил чиновник.

По словам Бегуна в течение двух лет в Беларуси необходимо создать соответствующую инфраструктуру для содержания нелегальных эмигрантов, создать технический и организационный потенциал органов внутренних дел и пограничной службы, а также согласовать механизмы отправки переданных нам из ЕС нелегалов в страны, гражданами которых они являются, или ― по реадмиссии в Российскую Федерацию.

Как пишет «Еврорадио», одновременно с переговорами по реадмиссии, в Минске 20 июня начались и переговоры по соглашению об упрощении визовых процедур.