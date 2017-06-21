ТВ: Участники заседания ЦЕИ встретятся с Лукашенко

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с участниками заседания глав МИД стран Центрально-Европейской инициативы, которое пройдет в Минске 22 июня, сообщили в сюжете новостной программы "Панорама" телеканала "Беларусь-1".



© Sputnik / Виктор Толочко Встреча глав МИД ЦЕИ пройдет завтра в Минске

Планируется, что основными темами заседания станут вопросы объединения усилий для сохранения стабильности в регионе, миграции, беженцев.

Как сообщил телеканал, первыми в Национальный аэропорт Минск прибыли представитель Словении, а также заместители глав МИД Чехии и Италии. По их словам, в Минске будет рассмотрен вопрос о расширении ЦЕИ. Также на заседании планируется рассмотреть проблему миграционного кризиса в Европе. По данным телеканала, завтра будет основной переговорный день.

В ЦЕИ входят 18 государств, среди которых страны ЕС и три постсоветских республики — Беларусь, Молдова, Украина.

Беларусь в этом году председательствует в ЦЕИ.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в рамках мероприятия встретится с министрами иностранных дел Боснии и Герцеговины, Хорватии, а также с генеральным секретарем ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер. Основной площадкой работы СМИД ЦЕИ станет "Президент-отель".