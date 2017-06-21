Беларусь и Россия договорились о чартерных авиарейсах

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Беларусь и Россия урегулировали вопрос о выполнении чартерных авиарейсов для граждан двух стран, сообщил Постоянный комитет Союзного государства.



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На прошлой неделе на заседании Совмина Союзного государства были обсуждены вопросы, связанные с решением Москвы перевести с 15 мая 2017 года в международные секторы российских аэропортов авиарейсы, прибывающие из Беларуси и убывающие в обратном направлении.

"Вопрос выполнения чартерных авиарейсов для граждан РФ и РБ в российские аэропорты, не имеющие международных пунктов пропуска в аэропортах, урегулирован", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Посткома Союзного государства .

Это касается осуществления перевозок вахтовиков, работающих в нефтегазовой сфере, в частности, из и в города Новый Уренгой и Ноябрьск, уточнили в Посткоме.

Принято решение о том, что будет сокращен срок рассмотрения заявок на выполнение чартерных рейсов, сформированных исключительно из граждан Беларуси и/или Российской Федерации, и обеспечен необходимый контроль этих рейсов, говорится на сайте Посткома.