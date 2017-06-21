Макей и Лавров обсудили замещение руководящих постов в ОБСЕ

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Сергей Лавров и Владимир Макей во время телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщили в среду в министерстве иностранных дел России.

Во время беседы стороны рассмотрели ряд задач взаимодействия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая подготовку неформальной министерской встречи в австрийском Мауэрбахе и сессии Парламентской ассамблеи в Минске.

Также министры обсудили ход конкурса на замещение руководящих постов в ОБСЕ, говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее белорусская сторона передала России предложения , которые направлены на снятие проблемных вопросов, связанных с въездом в Беларусь и РФ граждан других государств. Как отметил пресс-секретарь МИД РБ Дмитрий Мирончик, и Беларусь, и Россия признают целесообразность транзита иностранных граждан по территории одного государства по визе другого.

Также представитель МИД сообщил, что проект плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшие три года подготовлен и внесен в постоянный комитет Союзного государства.