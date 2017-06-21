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Макей и Лавров обсудили замещение руководящих постов в ОБСЕ
21.06.2017 20:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Сергей Лавров и Владимир Макей во время телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщили в среду в министерстве иностранных дел России.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во время беседы стороны рассмотрели ряд задач взаимодействия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая подготовку неформальной министерской встречи в австрийском Мауэрбахе и сессии Парламентской ассамблеи в Минске.
Также министры обсудили ход конкурса на замещение руководящих постов в ОБСЕ, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее белорусская сторона передала России
Также представитель МИД сообщил, что проект плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшие три года подготовлен и внесен в постоянный комитет Союзного государства.
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Телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и России состоялся по инициативе белорусской стороны.
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