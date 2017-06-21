МИНСК, 21 июн — Sputnik. Рабочая группа по безопасности договорилась о перемирии в зоне конфликта на юго-востоке Украины на время уборочной, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого хлебного перемирия — соблюдения режима тишины на время уборки урожая", — написала она на своей странице в Facebook .



© Sputnik / Виктор Толочко Посол РФ против смены площадки переговоров по Украине

По ее словам, стороны договорились о прекращении огня в зоне конфликта с 24 июня до конца августа.

В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров контактной группы отметил важность усилия всех сторон при разрешении конфликта в Донбассе, при этом он отметил важность роли Соединенных Штатов в этом отношении.

"Я приветствую все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт. Думаю, что в этом отношении очень важна роль США", — сказал Сайдик.

Украинский кризис обсуждается не только в рамках переговоров контактной группы в Минске, но и в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и ФРГ. США не участвуют в переговорном процессе, однако вопрос об этом периодически поднимается.