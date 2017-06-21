Фотофакт: перед заседанием ЦЕИ центр Минска лишился рекламных растяжек

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Перед заседанием Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), которое пройдет в четверг в Минске, на проспекте Независимости в столице убрали все рекламные растяжки.



© REUTERS Nureldin Abdallah Беларусь дала ЦЕИ и ОБСЕ советы, как справляться с потоками мигрантов

На иллюстрации видно, что на участке проспекта, пролегающем по центру города, исчезла вся реклама. Обычно же к началу международных переговоров столица пестрела флагами стран-участниц и растяжками с приветствием делегаций, а в свободное от визита высоких гостей время одна из главных артерий столицы как правило используется и как рекламная площадка.

Некоторые участники заседания глав МИД стран ЦЕИ прибыли в белорусскую столицу еще накануне, одними из первых в столицу прилетели представители Словении, Италии и Чехии. Всего в ЦЕИ входят 18 государств, председательствует в Инициативе в этом году Беларусь.



© Sputnik/ Центральный проспект Минска без рекламных растяжек в день заседания СМИД ЦЕИ

Планируется, что в ходе заседания представители стран — участниц ЦЕИ обсудят вопросы объединения усилий для сохранения стабильности в регионе, а также проблему миграции. Накануне стало известно, что с главами МИД стран Инициативы встретится президент Беларуси Александр Лукашенко .