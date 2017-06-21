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Фотофакт: перед заседанием ЦЕИ центр Минска лишился рекламных растяжек

22.06.2017 08:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Перед заседанием Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), которое пройдет в четверг в Минске, на проспекте Независимости в столице убрали все рекламные растяжки.

Фотофакт: перед заседанием ЦЕИ центр Минска лишился рекламных растяжек
© REUTERS Nureldin Abdallah
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На иллюстрации видно, что на участке проспекта, пролегающем по центру города, исчезла вся реклама. Обычно же к началу международных переговоров столица пестрела флагами стран-участниц и растяжками с приветствием делегаций, а в свободное от визита высоких гостей время одна из главных артерий столицы как правило используется и как рекламная площадка.

Некоторые участники заседания глав МИД стран ЦЕИ прибыли в белорусскую столицу еще накануне, одними из первых в столицу прилетели представители Словении, Италии и Чехии. Всего в ЦЕИ входят 18 государств, председательствует в Инициативе в этом году Беларусь.

Фотофакт: перед заседанием ЦЕИ центр Минска лишился рекламных растяжек
© Sputnik/
Центральный проспект Минска без рекламных растяжек в день заседания СМИД ЦЕИ

Планируется, что в ходе заседания представители стран участниц ЦЕИ обсудят вопросы объединения усилий для сохранения стабильности в регионе, а также проблему миграции. Накануне стало известно, что с главами МИД стран Инициативы встретится президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД стран ЦЕИ прибывают в белорусскую столицу для участия в заседании, которое состоится сегодня.

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