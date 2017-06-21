Лукашенко примет участников саммита ЦЕИ в Минске

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет в четверг встречу с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран — членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© REUTERS Nureldin Abdallah Беларусь дала ЦЕИ и ОБСЕ советы, как справляться с потоками мигрантов

Саммит глав МИД стран ЦЕИ пройдет в Минске в этот день. Планируется, что основными темами заседания станут вопросы объединения усилий для сохранения стабильности в регионе, миграции, беженцев. Как сообщил телеканал, первыми в Национальный аэропорт Минск прибыли представитель Словении, а также заместители глав МИД Чехии и Италии. По их словам, в Минске будет рассмотрен вопрос о расширении ЦЕИ. Также на заседании планируется рассмотреть проблему миграционного кризиса в Европе.

"Мероприятие пройдет во Дворце Независимости. Ожидается, что его участниками станут руководители и представители внешнеполитических ведомств из Беларуси, Албании, Австрии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Италии, Молдовы, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Черногории и Украины", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что участие во встрече с Лукашенко также примут заместитель генерального секретаря ЦЕИ, генсекретари Европейского банка реконструкции и развития и Совета регионального сотрудничества, глава представительства Евросоюза в Беларуси.

Как ранее сообщало агентство, главы МИД стран ЦЕИ начали прибывать в белорусскую столицу вечером в среду. Основной площадкой работы СМИД ЦЕИ станет "Президент-отель". Четверг будет основным днем саммита.

В ЦЕИ входят 18 государств, среди которых страны ЕС и три постсоветских республики — Беларусь, Молдова, Украина. Беларусь в этом году председательствует в ЦЕИ.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в рамках мероприятия встретится с министрами иностранных дел Боснии и Герцеговины, Хорватии, а также с генеральным секретарем ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер.

Беларусь присоединилась к ЦЕИ в июне 1996 года и активно участвует в ежегодных мероприятиях европейского объединения. В нынешнем году республика приняла на себя председательство в организации, и в качестве "титульной темы", которая согласуется со спецификой деятельности ЦЕИ и в равной степени отвечает интересам всех государств-членов, страна избрала цель продвижения совместимости в Большой Европе.