Фотофакт: как Владимир Макей встречает европейских коллег

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня принимает высокопоставленных гостей. Утром у него состоялась двусторонняя встреча с венгерским коллегой.

Министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто руководитель белорусского внешнеполитического ведомства ждал на пороге министерства. После дружеской встречи министры провели переговоры, на которых обсудили двустороннее сотрудничество, частичное снятие санкций с Беларуси и упрощение визового режима.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей (слева) и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто (справа)

В "Президент-отель", где проходит встреча ЦЕИ, они решили пройтись пешком от здания МИД, то есть около трехсот метров. Там Владимир Макей лично поприветствовал всех коллег, приехавших на саммит.

Затем члены делегаций из 18 стран сели в автобусы, чтобы проехать во Дворец Независимости, где запланирована их встреча с главой белорусского государства — президентом Александром Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Автобусы с членами делегаций СМИД ЦЕИ возле "Президент-отеля"

Интересно, что проезжать они будут по центру Минска, в том числе и по проспекту Независимости, на котором сегодня утром убрали все рекламные растяжки .

На встрече министров иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы в председательствующем в этом году Минске будут рассмотрены как рутинные вопросы, так и подняты актуальные темы работы всей платформы ЦЕИ.

"Из рутинных вопросов: выбор страны — председательницы ЦЕИ на следующий год и формирование бюджета Фонда сотрудничества ЦЕИ. Тематические вопросы будут также подняты, исходя из лозунга председательства Беларуси "Совместимость в Большой Европе" — поиск путей облегчения контактов сотрудничества, таких как транспортно-логистическая тематика, упрощение таможенного оформления для малого и большого бизнеса", — отметил в интервью Sputnik директор по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман.