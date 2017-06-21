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Лукашенко: нам важно сотрудничество и с Востоком, и с Западом

22.06.2017 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Беларуси важно сотрудничество как с Востоком, так и с Западом, заявил в четверг на встрече с министрами иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) президент республики Александр Лукашенко.

В Минске в четверг проходит встреча глав МИД стран ЦЕИ в рамках председательства Беларуси в организации. Встретился с европейскими дипломатами и Лукашенко.

Без искусственного выбора

"Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. Однако есть определенные силы, которые не оставляют попыток возродить блоковую политику прошлого", — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что страны Центральной и Восточной Европы особенно понимают, к каким "разрушительным и катастрофическим последствиям" она может привести. Напоминает об этом, по словам Лукашенко, и дата встречи — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

"Ровно 76 лет назад наша страна оказалась под страшным ударом нацистов. С этого дня Вторая мировая война вступила в новый, наиболее кровопролитный период, в котором погибли десятки миллионов европейцев. В Беларуси это каждый третий житель… Полагаю, что историческая память заставляет нас особенно ценить мир и благополучие", — отметил Лукашенко.

Недопустимость железных занавесов

"Сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте. Только через равноправный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание", — призвал глав МИД ЦЕИ белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что "существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности".

"Ведь от нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном", — пояснил президент Беларуси

По словам главы государства, ЦЕИ должна быть нацелена на решение этой непростой задачи, а с первых дней своего существования организация призвана была развивать взаимовыгодные экономические связи между странами Европы после холодной войны.

Беларусь — председатель ЦЕИ

В этом году, напомнил Лукашенко, Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе.

"Мы рассматриваем свое председательство в Центрально-Европейской инициативе как уникальную возможность для эффективного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы… Немаловажно, что ЦЕИ тесно взаимодействует с Европейским союзом, участвуя в реализации его различных программ и проектов, в том числе стратегии регионального развития. Для нас это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество", — отметил Лукашенко.

По мнению президента, белорусское председательство в ЦЕИ является "отличным подспорьем" для интенсификации взаимодействия с другими ее странами-членами.

Надеется Лукашенко также на то, что белорусское председательство в ЦЕИ придаст динамику предметному обсуждению проблем, решение которых необходимо для полной реализации экономического потенциала стран региона, в частности, синхронизации планов по расширению транспортной инфраструктуры, сближения стандартов и процедур для ускорения торговых потоков, развития логистических структур.

Центрально-Европейская инициатива сегодня объединяет Австрию, Албанию, Беларусь, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Италию, Македонию, Молдову, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Украину, Хорватию, Черногорию и Чехию.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси призвал европейских дипломатов не создавать новые "железные занавесы", а наводить мосты между наднациональными интеграциями - как ЕС и ЕАЭС.

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