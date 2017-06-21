Макей: Европа должна объединиться перед лицом новых кризисов

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей убежден, что страны Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) должны объединиться перед лицом современных вызовов и угроз и с одинаковым уважением относиться ко всем партнёрам инициативы.

На встрече глав МИД стран ЦЕИ министр отметил, что сегодня самыми актуальными являются проблемы миграции, борьбы с терроризмом, экономические и финансовые проблемы в странах Инициативы.

"Сегодня как никогда очевидно, что единственный путь, чтобы совладать с ними, лежит через согласованные усилия всех европейских стран. Здесь не место для выборочного диалога, при котором недостаточно "европейские партнеры" отодвигаются или игнорируются", — сказал Макей, открывая встречу.



© Sputnik / Виктор Толочко Встреча глав МИД стран ЦЕИ в Минске

Он подчеркнул, что ситуация в регионе приближается к критической точке, за которой возможно возникновение новых линий разделения. Макей добавил, что, по мнению Беларуси, в Европе не должно существовать никакого шаблона для политической интеграции.

По его словам, странам Европы следует и дальше стремиться к демократическим ценностям, однако не существует никакого рецепта "демократии быстрого приготовления".

"Завышенные ожидания порождают политическую нестабильность и приносят противоположные результаты. Полноценные преобразования требуют времени, терпения и доверия", — сказал белорусский министр.