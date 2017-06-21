Лукашенко хочет эффективного вовлечения Беларуси в европейскую интеграцию

Для Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 июня на встрече в Минске с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран - членов Центрально-Европейской инициативы, сообщили в Администрации главы государства .

Однако, по его словам, есть определенные силы, которые не оставляют попыток возродить блоковую политику прошлого, что может привести разрушительным и катастрофическим последствиям.

На встрече было отмечено, что в существующих реалиях странам, которые находящимся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности. «От нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном. Сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте», - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что только через равноправный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно Большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание. По его мнению, ЦЕИ должна быть нацелена на решение именно этой задачи.

В связи с тем, что Инициатива объединяет страны, входящие в самые разные интеграционные образования и форматы, президент предложил в полной мере использовать данный фактор, продвигать совместимость и взаимодополняемость в Большой Европе. «Находясь на евразийском перекрестке, наши государства сталкиваются со схожими сложностями в социально-экономическом развитии. В то же время это создает огромные возможности для расширения торговли и активизации связей в других сферах», - сказал он.

По его словам, белорусское председательство должно придать динамику предметному обсуждению проблем, решение которых необходимо для полной реализации экономического потенциала стран региона. В их числе синхронизация планов по расширению транспортной инфраструктуры, сближение стандартов и процедур для ускорения торговых потоков, развитие логистических услуг.

Президент отметил, что Беларусь рассматривает свое председательство в ЦЕИ как возможность для эффективного вовлечения страны в европейские интеграционные процессы, в том числе для улучшения взаимопонимания с Евросоюзом через прикладное сотрудничество. Также Минск считает свое председательство в ЦЕИ отличным подспорьем для интенсификации взаимодействия с другими ее странами - членами. При этом глава государства выказал надежду, что по итогам двухсторонних встреч делегатов встречи с белорусскими коллегами будут достигнуты конкретные договоренности в политической и экономической областях.

Во время встречи были обсуждены борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, конфликт в Украине. Выступающие также отмечали важность объединяющей роли различных интеграционных образований. Также была отмечена беспрецедентная активность Беларуси в статусе председателя в ЦЕИ.

Напомним, что в 2017 году Беларусь председательствует в Центрально-европейской инициативе. Такое решение было принято на ежегодной встрече министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ЦЕИ в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) 16 июня 2016 года.