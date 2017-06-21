МОК введет санкции против российского спорта за Игры-2014 в Сочи

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Санкции в отношении российского спорта за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи могут последовать не позднее октября, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования в отношении России: дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Игр-2014, и комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Бах отмечал ранее, что комиссии МОК завершат расследования по допинговым делам до зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

"С одной стороны — мы видели, как президент России сказал: "Да, у нас была проблема, мы должны признать это". С другой стороны — некоторые правительственные чиновники и парламентарии пытаются игнорировать все. Вы не можете забыть то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое — то, что там произошло — должно быть подвергнуто санкциям", — сказал Бах в интервью New York Times.

Глава МОК отметил, что вопрос относительно возможных санкций за нарушения на Олимпиаде в Сочи может быть решен "не позднее" октября до начала квалификационных соревнований на Игры в Пхенчхане.

История с допингом политизирована

Реакция российского МИД на слова Баха не заставила себя долго ждать. На брифинге в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что планы утвердить санкции в отношении российского спорта за допинг политизированным решением.

"Вся история в отношении допинга и России была политизирована от начала до конца. По-моему, всем очевидна мотивация, тем более сейчас", — заявила Захарова.

По ее словам, руководство МОК продолжает ту изоляционную политику в отношении РФ, которая была введена при администрации экс-президента США Барака Обамы. Захарова также добавила, что в связи с этим новые решения в данном направлении Москву удивлять не будут.

Коллективное наказание неприемлемо

В Госдуме РФ, в свою очередь, считают, что санкции должны быть введены в отношении отдельных атлетов, которые действительно виновны. "Но коллективная ответственность здесь или наказание целой страны неприемлемы. И я не заметил, чтобы Бах сказал что-то, что предвещало бы коллективные санкции", — сказал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Томас Бах в этом смысле очень серьезный международный чиновник, он знает, как в России обстоят дела с развитием спорта. Я думаю, что он не допустит применения каких-то нарушающих олимпийские принципы, хартии решений", — продолжил он.

Депутат убежден, что "коллективного безумия Международный олимпийский комитет не допустит". При этом Дегтярев полагает, что заявление последнее заявление Баха о санкциях связано с внешней конъюнктурой. "Видимо, на него оказывается и на МОК оказывает серьезное давление. Внутри самого комитета не все спокойно. Мы прекрасно знаем отношения между некоторыми членами и между WADA и МОК, они натянутые", — сказал он.

Дегятров обратил внимание, что в России со своей стороны всю работу над ошибками проделали, а "нечистые" атлеты, принимавшие участие в ОИ-2014 уже давно понесли наказание.

В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Российские власти отрицают данные утверждения.