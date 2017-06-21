Минтранс прокомментировал нарушение белорусским Ан-2 границы с Литвой

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Министерство транспорта Беларуси ожидает официальную информацию от литовской стороны в связи с инцидентом с белорусским самолетом Ан-2 в небе над Литвой.

Ранее МИД Литвы сообщил о том, что намерен вручить представителю белорусской дипмиссии в Вильнюсе ноту в связи с двойным нарушением литовской воздушной границы белорусским самолетом Ан-2, которое имело место в четверг.

"В настоящее время мы ожидаем официальную информацию от литовской стороны по инциденту с самолетом АН-2", — цитирует БелТА слова Костина.

По предварительной информации, "кукурузник", был гражданского назначения и выполнял полет, связанный с мониторингом сельскохозяйственных угодий.

Между тем, как отмечают литовские СМИ, контингент НАТО, осуществляющий миссию воздушной полиции в Литве, был уведомлен об инциденте и готов был отреагировать, однако самолет нарушил границу на короткий срок, поэтому цели поднимать перехватчики в воздух не было.