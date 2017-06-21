Венгрия выступает за усиление сотрудничества Беларуси и ЕС

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Венгрия поддерживает усиление сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью, заявил в четверг в Минске министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Главы МИД стран Центрально-Европейской Инициативы встретились в четверг в Минске — Беларусь в этом году председательствует в ЦЕИ. Встретился с дипломатами и Лукашенко, который рассказал о необходимости сотрудничества между Востоком и Западом.

"На всех встречах мы поддерживаем усиление сотрудничества между Европейским союзом и Республикой Беларусь, которое должно быть основано на взаимном доверии. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку центральноевропейских стран в духе взаимоуважения и рациональности", — заявил президенту глава МИД Венгрии.

Дипломат отметил: председательство Беларуси в ЦЕИ имеет символическое значение, так как наше государство входит в Евразийский экономический союз и в то же время развивает взаимоотношения с европейскими партнерами.

Ранее в ходе встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживает связи не только Беларуси с Европой, но и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целом. Дипломат отмечал, что сотрудничество сторон необходимо для благосостояния всех государств, а при ухудшении отношений это на себе чувствуют простые жители стран.