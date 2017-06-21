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Венгрия выступает за усиление сотрудничества между Беларусью и ЕС

22.06.2017 17:17 — Новости Политики | БДГ  
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Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на встрече Александра Лукашенко с министрами иностранных дел и руководителями национальных делегаций стран – членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ).

Сийярто отметил, что Венгрия поддерживает усиление сотрудничества между Европейским союзом и Беларусью, которое должно быть основано на взаимном доверии.

«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку центральноевропейских стран в духе взаимоуважения и рациональности», – цитирует БЕЛТА слова венгерского дипломата.

Отметил, что Республика Беларусь входит в ЕЭС и развивает сотрудничество европейскими партнерами, поэтому факт ее председательства в ЦЕИ символическое значение.

 По словам Сийярто, Беларусь может стать мостом между Евросоюзом и ЕАЭС.

Напомним, 22 июня в Минске проходит ежегодная встреча министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ). Мероприятие проводится в рамках председательства Беларуси в ЦЕИ в 2017 году.

Фото: БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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