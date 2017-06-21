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Главы МИД стран ЦЕИ согласовали основные темы сотрудничества

22.06.2017 17:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Главы МИД стран Центрально-Европейской инициативы по итогам саммита в Минске согласовали основные тематические приоритеты сотрудничества, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Главы МИД стран ЦЕИ согласовали основные темы сотрудничества
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: Европа должна объединиться перед лицом новых кризисов

На пресс-конференции по итогам саммита Макей отметил, что одной из тем встречи стали перспективы дальнейшего реформирования ЦЕИ для ее адаптации к новым вызовам в регионе.

"Одновременно согласованы основные тематические приоритеты сотрудничества в организации, которые лягут в основу очередного плана деятельности Центрально-Европейской инициативы на 2018-2020 годы", — сказал он.

Глава МИД Беларуси заметил, что дискуссия проходила в очень дружеской и конструктивной атмосфере. Он поблагодарил своих коллег за взвешенный и прагматичный подход к вопросам деятельности организации.

Макей также считает, что страны ЦЕИ могут поспособствовать сотрудничеству между различными интеграционными объединениями на континенте.

"Беларусь рассматривает свое председательство в ЦЕИ как возможность для активации участия нашей страны в европейских интеграционных процессах с упором на экономическую составляющую. Мы также ставим перед собой цель в максимально возможной степени содействовать решению общих экономических и социальных проблем, стоящих перед странами региона", — сказал министр.

Со своей стороны альтернативный генеральный секретарь ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер заявила, что саммит в Минске был очень результативным.

Главы МИД стран ЦЕИ согласовали основные темы сотрудничества
© Фото: пресс-служба президента
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"Были вынесены на обсуждение два основных вопроса: миграционный кризис в Европе и продвижение взаимосвязанности в регионе", — сказала она.

По словам Клестиль-Леффлер, следует выразить благодарность белорусскому председательству, поскольку Минск выдвинул новые инициативы и предоставил новое руководство по нашей работе в будущем.

Клестиль-Леффлер также обратила внимание, что ЦЕИ не достигнет своих целей, если не будет сотрудничать с другими международными организациями.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Хорватии Томислав Лендич сообщил, что Хорватия станет следующим председателем ЦЕИ.

ЦЕИ была создана в 1989 году и на сегодняшний день объединяет 18 стран-членов: Австрию, Албанию, Беларусь, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Италию, Македонию, Молдову, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Украину, Хорватию, Черногорию, Чехию.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи в Минске обсуждался миграционный кризис в Европе и укрепление сотрудничества в регионе.

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