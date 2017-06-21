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Литва вручила Беларуси ноту в связи с инцидентом с Ан-2
22.06.2017 17:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы вручило в четверг Беларуси ноту в связи нарушением самолета Ан-2 литовской границы, говорится в заявлении МИД Литвы.
Накануне воздушное пространство Литвы
"МИД Литвы потребовал от Беларуси как можно скорее дать объяснения этому инциденту и призвал предпринять все необходимые меры, чтобы в будущем подобные случаи не повторялись", — говорится в релизе, опубликованном на
Нота была вручена временному поверенному в делах Беларуси в Литве Людмиле Татаринович, так как глава белорусской дипмиссии находится в отъезде.
Ранее Минтранс Беларуси сообщал, что ожидает официального заявления литовской стороны по факту нарушения белорусским гражданским самолетом воздушной границы Литвы.
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Требование объяснить нарушение воздушной границы Литвы белорусским самолетом было вручено временному поверенному Людмиле Татаринович.
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