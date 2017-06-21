Литва вручила Беларуси ноту в связи с инцидентом с Ан-2

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы вручило в четверг Беларуси ноту в связи нарушением самолета Ан-2 литовской границы, говорится в заявлении МИД Литвы.



Алексей Куденко Минтранс прокомментировал нарушение белорусским Ан-2 границы с Литвой

Накануне воздушное пространство Литвы дважды нарушил гражданский самолет Ан-2 , прилетевший со стороны Беларуси. По предварительной информации, озвученной ранее, "кукурузник" выполнял мониторинг сельхозугодий.

"МИД Литвы потребовал от Беларуси как можно скорее дать объяснения этому инциденту и призвал предпринять все необходимые меры, чтобы в будущем подобные случаи не повторялись", — говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД .

Нота была вручена временному поверенному в делах Беларуси в Литве Людмиле Татаринович, так как глава белорусской дипмиссии находится в отъезде.

Ранее Минтранс Беларуси сообщал, что ожидает официального заявления литовской стороны по факту нарушения белорусским гражданским самолетом воздушной границы Литвы.