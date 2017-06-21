Нил Ушаков в третий раз стал мэром Риги

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Рижская городская дума выбрала мэра города — им в третий раз стал Нил Ушаков, сообщает Sputnik.

Голосование состоялось в четверг, 21 июня, на первом заседании думы нового созыва. Кандидатуру Ушакова поддержали 32 депутата из 60. За Мартиньша Бондарса, представляющего оппозицию, свои голоса отдали 26 депутатов. К слову, процесс выборов мэра в этот раз был самым долгим в истории Рижской думы — более девяти часов. При этом около пяти часов кандидаты отвечали на вопросы депутатов.

"Исторически это самое длинное заседание думы по выборам мэра. Рабочий день еще не закончился. По нашим прогнозам, все будет продолжаться часов до шести утра. Планируется еще выбрать вице-мэра, состав комитетов, руководство комитетов. Мы хотим все завершить в один рабочий день. У нас никто никогда работы не боялся", — сказал после своего избрания Ушаков.

Уже известно, что вице-мэром стал Андрис Америкс, для которого, как и для Ушакова, это третье переизбрание на руководящих должностях в Риге.

Ушаков смог сохранить в том числе и потому, что в начале июня возглавляемая рижским градоначальником партия "Согласие" получила большинство голосов на выборах в местные органы власти.

Ушаков занимает пост столичного градоначальника с 2009 года. Он стал первым этническим русским в истории, который возглавил рижскую думу. В Латвии его считают пророссийским политиком.