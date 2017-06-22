Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Главы государств-членов Европейского союза приняли решение продлить экономические санкции в отношении России, заявил в четверг председатель Евросовета Дональд Туск.

"Договорились: Евросоюз продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минских соглашений", – написал Туск в своем аккаунте в Twitter.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

Ранее он сообщил, что планируемый срок продления санкций – полгода.

Официально решение относительно пролонгации ограничительных мер может быть принято спустя несколько дней после завершения саммита лидеров государств ЕС, который закончится 23 июня.

Отношения Евросоюза и России ухудшились из-за ситуации на юго-востоке Украины, где в апреле 2014 года Киевом была начата военная операция против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости в феврале 2014 года.

В РФ неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта, отмечалось также о контрпродуктивности введенных против Москвы ограничительных мер.