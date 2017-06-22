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Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
22.06.2017 21:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Главы государств-членов Европейского союза приняли решение продлить экономические санкции в отношении России, заявил в четверг председатель Евросовета Дональд Туск.
"Договорились: Евросоюз продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минских соглашений", – написал Туск в своем аккаунте в Twitter.
Ранее он сообщил, что планируемый срок продления санкций – полгода.
Официально решение относительно пролонгации ограничительных мер может быть принято спустя несколько дней после завершения саммита лидеров государств ЕС, который закончится 23 июня.
Отношения Евросоюза и России ухудшились из-за ситуации на юго-востоке Украины, где в апреле 2014 года Киевом была начата военная операция против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости в феврале 2014 года.
В РФ неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта, отмечалось также о контрпродуктивности введенных против Москвы ограничительных мер.
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Официально решение относительно пролонгации ограничительных мер может быть принято спустя несколько дней после завершения саммита лидеров государств ЕС.
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