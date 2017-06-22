|
Макей не видит разногласий с ЕС по упрощению визового режима
22.06.2017 19:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Евросоюз и Беларусь сейчас не имеют принципиальных разногласий по поводу заключения соглашения об упрощении визового режима, заявил в четверг министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Очередной раунд переговоров прошел в Минске 20 июня. Предполагается, что по итогам будет подписан пакет документов о возовом режиме и реадмиссии.
"В ходе диалога мы сблизим позиции – нет никаких принципиальных разногласий", – сообщил Макей, комментируя переговорный процесс с ЕС.
Он также уточнил, что при этом стороны должны урегулировать некоторые технические моменты.
По словам Макея, Беларусь заинтересована в том, чтобы подписать соответствующие соглашения с Евросоюзом. При этом глава белорусского МИД подчеркнул, что видит стремление к этому и со стороны европейских партнеров.
Ожидается, что в результате визы ЕС для белорусов подешевеют. МВД республики уже анонсировало, что шенгенская виза для граждан Беларуси уже в 2018 году
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского МИД подчеркнул, что видит стремление к подписанию документов со стороны европейских партнеров.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии