Макей не видит разногласий с ЕС по упрощению визового режима

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Евросоюз и Беларусь сейчас не имеют принципиальных разногласий по поводу заключения соглашения об упрощении визового режима, заявил в четверг министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Очередной раунд переговоров прошел в Минске 20 июня. Предполагается, что по итогам будет подписан пакет документов о возовом режиме и реадмиссии.

"В ходе диалога мы сблизим позиции – нет никаких принципиальных разногласий", – сообщил Макей, комментируя переговорный процесс с ЕС.

Он также уточнил, что при этом стороны должны урегулировать некоторые технические моменты.

По словам Макея, Беларусь заинтересована в том, чтобы подписать соответствующие соглашения с Евросоюзом. При этом глава белорусского МИД подчеркнул, что видит стремление к этому и со стороны европейских партнеров.

Ожидается, что в результате визы ЕС для белорусов подешевеют. МВД республики уже анонсировало, что шенгенская виза для граждан Беларуси уже в 2018 году будет стоить 35 евро вместо 60 .

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